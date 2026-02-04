Ai Caraibi si battono i denti | ondata di freddo a Cuba battuto il record del 1996

A Cuba fa freddo come non accadeva da anni. Le temperature sono scese sotto i livelli record del 1996, lasciando gli abitanti sorpresi e impreparati. Le strade sono deserte e molti si sono vestiti più pesante del solito, mentre il governo ha già emesso allerte per le prossime ore. La gente si affretta a trovare riparo, perché il freddo intenso sta colpendo duramente l’isola, sconvolgendo le consuete abitudini di sole e mare.

