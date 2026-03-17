Fisco Cataldi Giovani commercialisti | Vero nodo è equità serve intervento organico

Il rappresentante dei giovani commercialisti ha affermato che il vero problema nel settore fiscale riguarda l’equità, sottolineando la necessità di un intervento organico. Ha precisato che, contrariamente a quanto si pensa, il problema principale non riguarda i ritardi nelle iscrizioni a ruolo, che al momento vengono effettuate in modo abbastanza tempestivo grazie all’attuale agenda della riscossione.

(Adnkronos) – “Il problema principale non è la tardività delle iscrizioni a ruolo. Anzi, l’agenda della riscossione, allo stato attuale, consente iscrizioni anche piuttosto tempestive. Sul tema della rottamazione, l’impatto è relativo: parliamo infatti di cartelle già affidate per la riscossione entro il 31 dicembre 2023, quindi di una situazione già definita e cristallizzata al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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