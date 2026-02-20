Non solo contabilità e fisco ma anche cuore | i commercialisti donano un defibrillatore alla città
L’Ordine dei Dottori Commercialisti di Ferrara ha deciso di donare un defibrillatore alla città, in risposta alle esigenze di sicurezza pubblica. L’iniziativa nasce dall’impegno dei professionisti, che vogliono contribuire a migliorare la tutela dei cittadini in situazioni di emergenza. Il dispositivo verrà installato in un luogo strategico, accessibile a tutti. La consegna si è svolta questa mattina, coinvolgendo alcuni rappresentanti dell’ente e della comunità locale.
Non solo gestione della contabilità e aiuto fiscale, ma anche tanta sensibilità sociale. È lo spirito che muove l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara, che in queste ultime ore ha concretizzato la donazione di un nuovo defibrillatore per il progetto ‘Ferrara Città Cardioprotetta’, promosso dal Comune di Ferrara in collaborazione con Ausl. Il dispositivo entra così nel circuito di Dae pubblici, installati in luoghi ad alta frequentazione e facilmente accessibili in caso di emergenza. Il posizionamento del nuovo defibrillatore è in fase di individuazione da parte dell'Amministrazione comunale, sulla base delle indicazioni fornite dalla centrale operativa del 118.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
