Sicurezza a Firenze Sap | Polizia sotto organico da anni Il problema vero? Serve una scuola come quella dei carabinieri

Da settimane si parla di carenza di personale nelle forze di polizia a Firenze. Il Sap denuncia che la polizia lavora da anni con organici sottostimati e chiede una scuola come quella dei carabinieri per migliorare la formazione e l’efficienza. La questione resta aperta e ancora senza risposte concrete.

FIRENZE – "Da circa 25 giorni assistiamo a dichiarazioni e commenti sul tema della carenza di organico nelle forze di polizia. Bene parlarne, ma evitiamo stupori tardivi e letture semplificate: Firenze è sotto organico da anni e basterebbe una semplice ricerca su internet per rendersene conto". Così, in una nota, Massimo Bartoccini, segretario fiorentino del Sap (Sindacato autonomo di polizia) che propone di realizzare a Firenze una scuola di polizia. "Non è una novità né un'eccezione che i poliziotti di Firenze – come quelli di tutta Italia – siano impiegati anche per garantire la sicurezza di eventi in altre città.

