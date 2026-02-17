Giugliano | tenta di rapinare una tabaccheria Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Giugliano in Campania perché ha cercato di rapinare una tabaccheria. La polizia è intervenuta dopo che il titolare ha bloccato il ladro, che aveva minacciato un dipendente con un cacciavite. Il tentativo di furto si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, quando il sospetto ha tentato di entrare nel negozio forzando la porta.

Fermato dal titolare dopo aver minacciato un dipendente con un cacciavite: arrestato 55enne a Giugliano in Campania. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 55enne napoletano per tentata rapina. In particolare, gli agenti del Commissariato di Giugliano in Campania, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Ripuaria, per la segnalazione di una rapina all'interno di un'attività commerciale. Giunti immediatamente sul posto, gli operatori hanno accertato che il predetto era stato fermato dal titolare dell'attività, dopo una colluttazione, in quanto, poco prima, il soggetto aveva minacciato con un cacciavite uno dei dipendenti in servizio alla cassa per farsi consegnare l'incasso della giornata.