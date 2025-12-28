Firenze | muore motociclista 21enne di notte a Campo di Marte

Nella notte, un giovane di 21 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto in via Mannelli, a Firenze, nei pressi di Campo di Marte. L’incidente si è verificato intorno alle 4 e, al momento, le cause sono ancora in fase di accertamento. La notizia ha suscitato attenzione tra la comunità locale, che si prepara a fare i conti con la triste perdita.

