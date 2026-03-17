A Firenze, durante il Ramadan, gli studenti musulmani pregano in due stanze distinte all’interno della scuola: una dedicata alle donne e l’altra agli uomini. La divisione tra i sessi si nota chiaramente durante le preghiere, con spazi separati per ciascun gruppo. La scuola ha predisposto queste aree specifiche per consentire la pratica religiosa nel rispetto delle tradizioni islamiche.

di Francesca Galici – Continua a far discutere l’istituto superiore fiorentino che, solo pochi giorni fa, ha reso disponibile per il Ramadan una stanza per la preghiera agli studenti islamici. Infatti, in queste ore, è emerso che la stanza non è una sola ma sono due, per rispettare i dettami della religione di Maometto. Infatti, la preghiera islamica deve rispondere ai requisiti della haya, ossia modestia e riservatezza: gli uomini occupano le file anteriori, mentre le donne si posizionano in quelle posteriori. In molte strutture moderne per la preghiera, questa divisione è ancora più marcata perché le donne vengono isolate in aree soppalcate o stanze adiacenti, che sono collegate tramite sistemi audio o schermi che permettono di seguire l’Imam in preghiera dove si trovano gli uomini. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Firenze, Ramadan a scuola: maschi e femmine pregano separati

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