Firenze | scuola separa maschi e femmine per il Ramadan

All’istituto Sassetti-Peruzzi di Firenze, durante il Ramadan, è stata decisa una separazione fisica tra studenti maschi e femmine. La misura riguarda le attività scolastiche e si applica esclusivamente nel periodo del mese sacro musulmano. La decisione è stata comunicata alla scuola e riguarda tutte le classi coinvolte. La separazione si mantiene fino alla conclusione delle celebrazioni religiose.

All’istituto Sassetti-Peruzzi di Firenze è stata predisposta una separazione fisica tra maschi e femmine per le pratiche del Ramadan. L’iniziativa, nata autonomamente dalla dirigenza scolastica senza richiesta diretta degli studenti, mira a evitare polemiche sulla discriminazione di genere applicando norme religiose all’interno dell’edificio pubblico. Questa decisione ha scatenato una forte reazione politica da parte dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, che vedono nella mossa un atto di genuflessione culturale e un esempio di doppiopesimo ideologico. La questione si inserisce in un contesto più ampio dove simboli cristiani come il presepe sono stati recentemente bocciati dal Consiglio comunale fiorentino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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