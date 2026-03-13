Un istituto superiore di Firenze ha istituito una stanza dedicata alla preghiera durante il Ramadan, riservata agli studenti islamici. La decisione ha suscitato discussioni tra genitori e insegnanti, poiché prevede anche la separazione tra maschi e femmine durante le momenti di preghiera. L’apertura di questa stanza, avvenuta recentemente, ha acceso un dibattito sul rispetto delle diverse pratiche religiose nelle scuole pubbliche.

Continua a far discutere l’istituto superiore fiorentino che, solo pochi giorni fa, ha reso disponibile per il Ramadan una stanza per la preghiera agli studenti islamici. Infatti, in queste ore, è emerso che la stanza non è una sola ma sono due, per rispettare i dettami della religione di Maometto. Infatti, la preghiera islamica deve rispondere ai requisiti della haya, ossia modestia e riservatezza: gli uomini occupano le file anteriori, mentre le donne si posizionano in quelle posteriori. In molte strutture moderne per la preghiera, questa divisione è ancora più marcata perché le donne vengono isolate in aree soppalcate o stanze adiacenti, che sono collegate tramite sistemi audio o schermi che permettono di seguire l'Imam in preghiera dove si trovano gli uomini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In nome dell’islam, anche a scuola maschi e femmine separati in preghiera

Articoli correlati

Ramadan, ultima follia della sinistra “all inclusive”: aule separate a scuola per maschi e femmine. FdI: sessismo e genuflessione all’IslamCi risiamo: la resa culturale ai diktat e alle ricorrenze religiose islamiche aggiunge un altro capitolo tutto da rileggere e commentare nell’ottica,...

Firenze: scuola separa maschi e femmine per il RamadanAll’istituto Sassetti-Peruzzi di Firenze è stata predisposta una separazione fisica tra maschi e femmine per le pratiche del Ramadan.

Approfondimenti e contenuti su In nome dell'islam anche a scuola...

Discussioni sull' argomento L'imam chiama alle urne, il fronte del no si estende all'islam; David Menashri: Quando il regime in Iran scomparirà la nuova leadership sarà donna; L'Emilia islamo-dem: ombre sulle moschee e milioni alla coop con la moglie di Lepore; LIBANO Le suore di Dahye: 'La nostra scuola sotto le bombe a Beirut'.

Coltellate nel nome dell’Islam. Così l’egiziano ha colpito i passanti a RiminiMuhammad Sitta, l'egiziano 23enne che il 31 dicembre ha accoltellato quattro persone a caso a Villa Verucchio, mentre colpiva le sue vittime pregava nel nome dell'Islam. I dettagli non sono ancora ... ilgiornale.it

Invece di campo largo chiamatelo col suo vero nome: campo Giuseppi. - facebook.com facebook

Continuo a seguire con attenzione quanto accaduto alla nostra base di Erbil, sono in costante contatto con i ministri Tajani e Crosetto per monitorare la situazione. A nome del Governo e mio personale esprimo solidarietà e vicinanza ai nostri militari, rimasti ill x.com