10 comuni | arriva il regolamento unico su cani e decoro

Dieci comuni del territorio stanno per adottare un regolamento unico che stabilirà le regole sulla gestione dei cani e il rispetto del decoro urbano. Il documento, ancora in fase di approvazione, definirà le norme da seguire per garantire una convivenza civile tra cittadini e animali e mantenere l’ordine pubblico. La decisione coinvolge amministrazioni locali e cittadini interessati alla disciplina delle aree pubbliche.

Nei prossimi mesi, dieci comuni del territorio vedranno l’approvazione di un unico regolamento che disciplinerà il decoro urbano e la convivenza civile. L’iniziativa, partita dal Circondario, mira a sostituire le normative frammentate attuali con norme uniformi su sicurezza e ambiente. Tra i punti caldi del testo ci sarà la gestione delle deiezioni canine e l’accesso degli animali negli spazi pubblici. Il processo normativo è già in corso: dopo l’avvio formale dell’iter, il testo dovrà essere esaminato dai singoli Consigli comunali per poi arrivare all’Assemblea del Circondario. Questo approccio cerca di risolvere la confusione generata da regole diverse da comune a comune, creando un quadro giuridico chiaro per cittadini, imprese e forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 10 comuni: arriva il regolamento unico su cani e decoro Articoli correlati Leggi anche: A Milano arriva il biglietto integrato: un unico ticket per viaggiare su qualsiasi mezzo Leggi anche: Allerta meteo in Sicilia: il presidente Musumeci annuncia misure urgenti per 9 comuni su 10 colpiti da rischio frane P5. ASI DEBES HACER EL RODAJE A TU RIFLE!! ES IMPRESCINDIBLE! LOS PRC SON NECESARIOSES UNA MODA Aggiornamenti e notizie su 10 comuni arriva il regolamento unico... Discussioni sull' argomento HC Asiago via ai playoff, all’Odegar arriva il Merano; Caro affitti, missione Europa. Arriva il piano casa da 375 miliardi per affrontare la crisi abitativa; Montalcino è nella top 10 per numero di agriturismi in Italia; Cresce il numero degli agriturismi in Italia: degustazione e ristorazione al centro del core-business. Comuni siciliani in crisi finanziaria, l’allarme della Corte dei Conti #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Otto Comuni sardi premiati per la lotta alla plastica x.com