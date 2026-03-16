Firenze, 16 marzo 2026 – Uno spettacolo coinvolgente, che fa sorridere e riflettere, cambiando forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione, che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane. È ‘ Ti racconto una storia ’, lo spettacolo che vede protagonista Edoardo Leo al teatro Verdi di Firenze mercoledì 25 marzo alle ore 20,45. Lo spettacolo ha le improvvisazioni musicali di Jonis Bascir ed è scritto e diretto da Edoardo Leo. Ti racconto una storia è un emozionante reading-spettacolo scritto, diretto e interpretato da Edoardo Leo;ogni momento dello spettacolo è accompagnato da musiche eseguite dal vivo da Jonis Bascir, creando un’atmosfera intima e coinvolgente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Edoardo Leo in scena con ‘Ti racconto una storia’

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