firenze concerto racconto dedicato a mozart tra musica e parole

Il 24 gennaio 2026, presso il Teatro Cantiere Florida di Firenze, Felix Ensemble propone “In carrozza con Mozart – Il viaggio in Italia attraverso le lettere”, un concerto dedicato al 270° anniversario della nascita di Wolfgang Amadus Mozart. L’evento, che unisce musica e parole, ripercorre il soggiorno italiano del compositore attraverso le sue lettere, offrendo un’occasione di approfondimento e ascolto nel rispetto della tradizione musicale e storica.

Firenze, 15 gennaio 2026 – Per il 270esimo anniversario della nascita di Wolfgang Amadus Mozart sabato 24 gennaio alle ore 21 presso il Teatro Cantiere Florida di via Pisana 111r Felix Ensemble presenta “In carrozza con Mozart – Il viaggio in Italia attraverso le lettere”. Un concerto-racconto che intreccia musica e parola: il Wolfgang Amadeus Mozart viaggiatore in questo evento prende voce attraverso le sue lettere italiane tra ironia, stupore e meraviglia. Con le attrici Elena Paglicci e Irene Pieraccini (voci narranti), sul palcoscenico ci sarà il soprano Anastassiya Kozhukharova ed il “Felix Ensemble”, sotto la direzione del Maestro Gabriele Centorbi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

