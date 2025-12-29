Fiorentina Galli sul momento della Viola | La salvezza è ancora possibile ma serve cambiare passo Sull’arrivo di Paratici…
Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, commenta la situazione attuale della squadra, sottolineando che la salvezza rimane possibile ma richiede un cambio di rotta. Nell’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, Galli analizza i recenti risultati e riflette sulle prossime sfide, evidenziando l’importanza di un cambiamento di passo per migliorare le prospettive della Viola.
Fiorentina, Galli in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ si è soffermato sul momento della squadra di Vanoli analizzando i risultati Giovanni Galli, per quasi un decennio baluardo della porta della Fiorentina (1977-1986), analizza con la consueta lucidità il momento drammatico dei viola. A 67 anni, l’ex campione del mondo mette in guardia l’ambiente dalle . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
