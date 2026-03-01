Nicola fiducia intatta | Credo nella salvezza

Nicola afferma di mantenere la fiducia e crede nella salvezza nonostante il momento difficile della stagione. La squadra attraversa un periodo complicato, segnato da paura e tensione a causa della lotta contro la retrocessione. Le difficoltà in campionato si fanno sentire e il clima tra giocatori e tifosi resta teso. La situazione richiede un grande impegno per superare questa fase complicata.

Il momento stagionale è di quelli duri e difficili. La paura e la tensione per essere crollati in piena lotta retrocessione iniziano a farsi sentire. E il calendario continua a non dare una grossa mano alla Cremonese. Dopo Inter, Atalanta e Roma, stavolta i grigiorossi sfidano il Milan in un'altra gara alla quale viene difficile guardare con positività. Sembrano passati anni dal 23 agosto scorso, quando nella prima giornata di campionato gli uomini di Nicola avevano battuto i rossoneri a San Siro, dando così il via ad alcuni mesi ricchi di punti e prestazioni convincenti. Oggi, invece, la Cremonese vive un mondo al contrario: dodici gare consecutive senza vittorie, un solo gol segnato nelle ultime sette e tante difficoltà in ogni reparto.