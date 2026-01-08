Di Napoli, ex attaccante dell’Inter, commenta il recente successo contro il Parma, sottolineando l’importanza di un gruppo solido e di giovani talenti investiti con coraggio. L’analisi si focalizza anche sulla gestione di Chivu, evidenziando un approccio equilibrato e orientato alla crescita del team. Un’interpretazione obiettiva che riflette i punti di forza della rosa nerazzurra e il percorso di sviluppo intrapreso.

Inter News 24 Di Napoli, ex attaccante nerazzurro, analizza il successo al Tardini e il metodo di gestione di Chivu. L’ex attaccante nerazzurro Arturo Di Napoli è intervenuto ai microfoni della trasmissione Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio, per commentare lo stato di forma dell’ Inter dopo la vittoria per 2-0 ottenuta sul campo del Parma. Secondo l’ex calciatore, la squadra meneghina sta dimostrando una maturità superiore alla concorrenza: « È una squadra forte, non c’è quel gap pazzesco ma ha qualcosina in più rispetto alle altre. Le partite però vanno giocate. E ora c’è il Napoli », ha esordito, proiettandosi già verso il big match scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Di Napoli esalta l’Inter: «Gruppo vero e giovani lanciati con coraggio»

