Finte vaccinazioni per ottenere il Green Pass il comico Pippo Franco a processo | Falso in atto pubblico

Il comico Pippo Franco, sua moglie Maria Piera Bassino e il figlio Gabriele sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di falso in atto pubblico. L’inchiesta riguarda presunte pratiche di false vaccinazioni per ottenere il Green Pass, e il procedimento si concentra sulle loro presunte responsabilità in questo ambito. La vicenda coinvolge anche altre persone indagate in relazione alle certificazioni irregolari.

Il comico Pippo Franco, insieme alla moglie Maria Piera Bassino e al figlio Gabriele, è stato rinviato a giudizio con l’accusa di « falso in atto pubblico » nell’ambito di un’inchiesta sui Green Pass irregolari. A darne notizia è il Messaggero. Secondo la procura, l’attore e i suoi familiari avrebbero utilizzato certificazioni vaccinali false per ottenere il documento che ha consentito la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia. Con loro andranno a processo altre 15 persone, tra cui il medico di base Natale Cirino Aveni, accusato di aver inserito dati falsificati nel sistema sanitario della Regione Lazio per attestare vaccinazioni mai effettuate. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Certificato Covid falso per ottenere il Green Pass, Pippo Franco rinviato a giudizio con moglie e figlioIl noto comico Pippo Franco è stato rinviato a giudizio assieme alla moglie al figlio per la vicenda del certificato di vaccinazione contro il Covid... Finse il vaccino per ottenere il Green Pass: Pippo Franco a processoIl comico Pippo Franco e altri quindici indagati sono stati rinviati a giudizio per aver usato falsi certificati di vaccinazione per ottenere il... Contenuti utili per approfondire Green Pass Finse il vaccino per ottenere il Green Pass: Pippo Franco a processoIl comico Pippo Franco e altri quindici indagati sono stati rinviati a giudizio per aver usato falsi certificati di vaccinazione per ottenere il green ... fanpage.it Certificato di vaccinazione falso per avere il Green pass: Pippo Franco rinviato a giudizioIl comico è accusato di avere mentito durante il periodo Covid. A processo anche la moglie, il figlio e altre 15 persone tra cui un medico ... lanuovasardegna.it