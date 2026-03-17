Finse il vaccino per ottenere il Green Pass | Pippo Franco a processo

Il comico Pippo Franco e altri quindici indagati sono stati rinviati a giudizio per aver utilizzato falsi certificati di vaccinazione al fine di ottenere il Green Pass. La vicenda riguarda l’uso di documenti falsificati e coinvolge diverse persone accusate di aver aggirato le norme sanitarie. La procedura giudiziaria è stata avviata in seguito alle indagini condotte sul caso.