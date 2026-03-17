Finse il vaccino per ottenere il Green Pass | Pippo Franco a processo
Il comico Pippo Franco e altri quindici indagati sono stati rinviati a giudizio per aver utilizzato falsi certificati di vaccinazione al fine di ottenere il Green Pass. La vicenda riguarda l’uso di documenti falsificati e coinvolge diverse persone accusate di aver aggirato le norme sanitarie. La procedura giudiziaria è stata avviata in seguito alle indagini condotte sul caso.
Il comico Pippo Franco e altri quindici indagati sono stati rinviati a giudizio per aver usato falsi certificati di vaccinazione per ottenere il green pass. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Certificato Covid falso per ottenere il Green Pass, Pippo Franco rinviato a giudizio con moglie e figlioIl noto comico Pippo Franco è stato rinviato a giudizio assieme alla moglie al figlio per la vicenda del certificato di vaccinazione contro il Covid...
Pippo Franco a processo per i falsi green pass: cosa è successo e chi sono gli altri imputatiFalsi certificati Covid e green pass: scatta il processo La stagione più controversa della pandemia torna al centro delle cronache giudiziarie.
Altri aggiornamenti su Green Pass
Certificato di vaccinazione falso per avere il Green pass: Pippo Franco rinviato a giudizioIl comico è accusato di avere mentito durante il periodo Covid. A processo anche la moglie, il figlio e altre 15 persone tra cui un medico ... lanuovasardegna.it
Certificato Covid falso per ottenere il Green Pass, Pippo Franco rinviato a giudizio con moglie e figlioPippo Franco, la moglie e il figlio sono stati rinviati a giudizio per il certificato falso del vaccino contro il Covid per ottenere il Green Pass. virgilio.it