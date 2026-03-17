Il senatore di Fratelli d’Italia, Franco Zaffini, ha suscitato polemiche con una dichiarazione in cui ha paragonato il confronto con la magistratura a un cancro, affermando che è peggio di un plotone d’esecuzione. Le sue parole hanno provocato reazioni e dibattiti, attirando l’attenzione su un commento che ha suscitato molte critiche e discussioni pubbliche.

È polemica per le parole del senatore di Fratelli d’Italia, Franco Zaffini. Dopo l’uscita della capa di gabinetto di Nordio, Giusy Bartolozzi, che ospite di una trasmissione ha invitato a “votare sì” al Referendum per “togliere di mezzo” la magistratura, paragonandola a un “ plotone d’esecuzione “, il senatore ha rincarato la dose. “Io aggiungo che (quando caschi davanti alla magistratura) è come se ti diagnosticano un cancro, è peggio di un plotone d’esecuzione”, ha detto a un convegno per il sì al Referendum che si è tenuto lo scorso 14 marzo a Terni. La clip dell’intervento è stata diffusa, tra le polemiche, dal Movimento 5 stelle. “Con un plotone d’esecuzione sai che devi morire e ti chiedi quanto manca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Finire davanti alla magistratura è come un cancro, peggio di un plotone d’esecuzione”: bufera per le parole del senatore di FdI Zaffini

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«Parole di Zaffini sulla magistratura sono gravissime: un attacco inaccettabile allo Stato di diritto» #terni #M5S #zaffini #referendum #giustizia - facebook.com facebook