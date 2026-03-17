Finire davanti alla magistratura è come un cancro peggio di un plotone d’esecuzione | bufera per le parole del senatore di FdI Zaffini
Il senatore di Fratelli d’Italia, Franco Zaffini, ha suscitato polemiche con una dichiarazione in cui ha paragonato il confronto con la magistratura a un cancro, affermando che è peggio di un plotone d’esecuzione. Le sue parole hanno provocato reazioni e dibattiti, attirando l’attenzione su un commento che ha suscitato molte critiche e discussioni pubbliche.
È polemica per le parole del senatore di Fratelli d’Italia, Franco Zaffini. Dopo l’uscita della capa di gabinetto di Nordio, Giusy Bartolozzi, che ospite di una trasmissione ha invitato a “votare sì” al Referendum per “togliere di mezzo” la magistratura, paragonandola a un “ plotone d’esecuzione “, il senatore ha rincarato la dose. “Io aggiungo che (quando caschi davanti alla magistratura) è come se ti diagnosticano un cancro, è peggio di un plotone d’esecuzione”, ha detto a un convegno per il sì al Referendum che si è tenuto lo scorso 14 marzo a Terni. La clip dell’intervento è stata diffusa, tra le polemiche, dal Movimento 5 stelle. “Con un plotone d’esecuzione sai che devi morire e ti chiedi quanto manca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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«Parole di Zaffini sulla magistratura sono gravissime: un attacco inaccettabile allo Stato di diritto» #terni #M5S #zaffini #referendum #giustizia - facebook.com facebook