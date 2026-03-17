Figli di un aspirapolvere | Nebula Next 01 e Nebula Next 01X

Dreame, azienda nota per i robot aspirapolvere, ha annunciato due nuovi concept di auto elettriche chiamati Nebula Next 01 e Nebula Next 01X. Questi veicoli sono stati mostrati al pubblico come prototipi, senza ancora prevedere una commercializzazione imminente. La presentazione si è concentrata sulle caratteristiche tecniche e sul design dei due modelli, senza dettagli su data di uscita o piani futuri.

Nel corso del China Home Appliances and Consumer Electronics Expo 2026, che si è svolto dal 12 al 15 marzo a Shanghai, Dreame ha presentato il suo ultimo concept: Nebula Next 01X, un Suv con quattro motori elettrici, per una potenza totale di quasi 1.900 cavalli, alimentati da una batteria allo stato solido, e con capacità di guida autonoma di livello 4. Nebula Next 01X ha anche una versione a ruote basse, una coupe chiamata Nebula Next 01 (senza la X finale), già presentata da Dreame a gennaio. Ma chi è Dreame? Qual è il suo posto nel mercato automotive mondiale? Quale storia e quale esperienza ha nella costruzione di automobili? La cinese Dreame Tech è uno dei maggiori produttori al mondo di robot aspirapolvere lavapavimenti, con decine di milioni di unità vendute in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Figli di un aspirapolvere: Nebula Next 01 e Nebula Next 01X Articoli correlati Soundcore nebula p1i proiettore sconto di 50 dollari ora disponibilesoundcore nebula p1i rappresenta un proiettore portatile lanciato di recente, dotato di caratteristiche avanzate per l’intrattenimento domestico e in... Anker nebula capsule 3 proiettore sconto di 150 dollari valido per meno di 7 orel’analisi propone una panoramica completa del proiettore portatile Anker NEBULA Capsule 3, evidenziando design, autonomia e funzionalità integrate... Contenuti utili per approfondire Figli di un aspirapolvere Nebula Next... Discussioni sull' argomento Il robot lava e aspira a metà prezzo nelle Offerte di Primavera, ideale come primo acquisto; Nuovo Isee per la famiglia e l’inclusione 2026 al via: più agevolazioni ma non per tutti; Mesi in prigione per un errore dell’AI nel riconoscimento facciale; Sanremo al nido: una giornata speciale per i bimbi dell'asilo Il Giglio. Figli di un aspirapolvere: Nebula Next 01 e Nebula Next 01XIl noto produttore di robot aspirapolvere Dreame ha presentato due concept di auto elettriche high tech: un nuovo player nel mercato automotive? msn.com Il 3 novembre 1918 mio bisnonno Ernesto Rampelli scrive ai suoi figli, tra cui mio nonno Fausto, questa bellissima lettera subito dopo la vittoria dell’Italia nella Prima Guerra mondiale… Dilettissimi figli, Fausto, Mario, Gino, Ugo e Giulio. La Patria ha raggiunto i - facebook.com facebook figli di Caino distruttori delle vite altrui! x.com