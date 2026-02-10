Anker nebula capsule 3 proiettore sconto di 150 dollari valido per meno di 7 ore

Questa mattina, online, è partito uno sconto di 150 dollari sul proiettore portatile Anker NEBULA Capsule 3. L’offerta dura meno di sette ore, quindi chi vuole approfittarne deve agire in fretta. Il dispositivo si distingue per il suo design compatto e pratico, ideale per uso domestico, e offre un’autonomia sufficiente per guardare film e serie senza problemi. La promozione sta facendo il giro del web e molti utenti si stanno già preparando a fare il loro acquisto.

