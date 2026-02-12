Soundcore nebula p1i proiettore sconto di 50 dollari ora disponibile

È arrivato il nuovo Soundcore Nebula P1i, un proiettore portatile che punta a conquistare chi vuole godersi film e serie ovunque si trovi. Ora è disponibile con uno sconto di 50 dollari, un'occasione da non perdere per chi cerca un dispositivo compatto e potente. Il prodotto, lanciato di recente, si distingue per le sue caratteristiche avanzate e la facilità d’uso, perfetto sia per l’intrattenimento domestico che in viaggio.

