Fiera Didacta 2026 il MIM promuove eventi su filiera 4+2 ITS Academy e IA Nota

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato il 16 febbraio 2026 che organizzerà eventi dedicati alla filiera 4+2, agli ITS Academy e all’intelligenza artificiale durante la Fiera Didacta Italia, che si terrà dall’11 al 13 marzo a Firenze. La Direzione generale per l’istruzione tecnica, professionale e la formazione tecnica superiore ha deciso di mettere in evidenza queste aree per stimolare il dibattito tra insegnanti, aziende e istituzioni. Un esempio concreto è la sessione dedicata alle nuove tecnologie applicate alla formazione tecnica superiore, prevista nella prima giornata della fiera.

Con nota del 16 febbraio 2026, il Ministero dell'Istruzione e del Merito comunica che la Direzione generale per l'istruzione tecnica, professionale e per la formazione tecnica superiore, in occasione della XIII edizione della Fiera Didacta Italia – in programma dall'11 al 13 marzo 2026 presso la Fortezza da Basso di Firenze – promuove specifici eventi finalizzati a favorire il confronto sulle nuove strategie di sviluppo del sistema dell'istruzione tecnica, professionale e della formazione tecnica superiore.