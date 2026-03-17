Fiera di San Giuseppe | RLV in diretta dal cuore

La città della Spezia si sta preparando per la Fiera di San Giuseppe, che aprirà le sue porte il 18 marzo 2026. L’evento rappresenta una delle tradizioni più consolidate del territorio e coinvolge diverse aree del centro cittadino. La manifestazione vedrà la partecipazione di espositori locali e sarà trasmessa in diretta radiofonica, offrendo un collegamento con il cuore della città.

La città della Spezia si prepara ad accogliere una delle sue tradizioni più radicate, con l’apertura imminente della Fiera di San Giuseppe il 18 marzo 2026. Un evento che non è solo un appuntamento commerciale, ma un vero e proprio rituale sociale che riunisce la comunità intorno a banchi affollati e suoni familiari. La copertura mediatica sarà garantita da RLV – La Radio a colori, che trasformerà l’evento in un’esperienza condivisa attraverso uno speciale radiofonico dedicato. Dalle ore 12 alle 16 del mercoledì successivo all’annuncio, il palinsesto della stazione si accenderà per seguire minuto per minuto lo svolgimento della manifestazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiera di San Giuseppe: RLV in diretta dal cuore Articoli correlati Leggi anche: Fiera di San Giuseppe, l’Oltretorrente scende in strada Fiera di San Giuseppe Benevento: avviso per concessione posteggiNapoli Capitale Europea dello Sport 2026, la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fiera di San Giuseppe RLV in diretta... Temi più discussi: Fiera di San Giuseppe: lascia la macchina…prendi la navetta gratuita!; Modifiche alla viabilità Fiera di San Giuseppe; Spezia Calcio ti aspetta alla Fiera di San Giuseppe - Spezia Calcio; Trento, torna la tradizionale fiera di San Giuseppe. Potenziato il trasporto pubblico, ecco i dettagli. Cosenza: la Fiera di San Giuseppe 2026 proseguirà fino a sabato 21 marzo. Via libera dalla PrefetturaLa Fiera di San Giuseppe 2026 continuerà dunque fino a sabato 21 marzo, offrendo a cittadini e visitatori più tempo per partecipare all’evento e agli operatori la possibilità di recuperare le giornate ... quicosenza.it Fiera di San Giuseppe, Rifondazione Comunista: la solidarietà non basta, servono interventi concreti!politicamentecorretto.com - Fiera di San Giuseppe, Rifondazione Comunista: la solidarietà non basta, servono interventi concreti! politicamentecorretto.com CosenzApp. . Da secoli la fiera di San Giuseppe è l’evento più atteso dai cosentini. Ma la fiera non è solo bancarelle. Dietro ogni bancarella c’è una persona, una storia, un lungo viaggio, e a Cosenza, qualcuno ha pensato anche a loro. Alcune associazioni e - facebook.com facebook Correggio, alla Fiera di San Giuseppe spunta… il ministro #Salvini. x.com