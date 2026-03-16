Fiera di San Giuseppe l’Oltretorrente scende in strada

Nel fine settimana, l’Oltretorrente di Parma ha preso parte alla Fiera di San Giuseppe, con molte persone che si sono riversate nelle strade del quartiere. Sono state allestite bancarelle e spazi dedicati all’artigianato e all’antiquariato, attirando sia residenti che visitatori. La manifestazione ha coinvolto numerosi cittadini, che hanno partecipato alla tradizione locale in un clima di festa e comunità.

Centinaia di persone tra bancarelle, tradizioni e sapori. Grande partecipazione nel quartiere per la storica ricorrenza Grande partecipazione nel fine settimana per la tradizionale Fiera di San Giuseppe a Parma. L’Oltretorrente è sceso in strada per celebrare una delle ricorrenze più sentite del quartiere e della città, richiamando tanti parmigiani e visitatori tra bancarelle, oggetti d’artigianato, antiquariato e specialità gastronomiche. Le vie del quartiere si sono riempite fin dalle prime ore della giornata. In particolare via Bixio, piazzale Picelli e via D’Azeglio sono state animate da stand e bancarelle, con espositori arrivati per esporre la loro merce. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati San Giuseppe accende l’OltretorrenteLa più antica festa di quartiere di Parma torna ad animare l’Oltretorrente con due giornate all’insegna di tradizione, gusto e socialità. Alla scoperta dell’Oltretorrente: tour guidati gratuiti per San GiuseppeDopo l’enorme successo dello scorso anno, che ha registrato il tutto esaurito, in occasione della tradizionale Festa di San Giuseppe l’Oltretorrente... Tutti gli aggiornamenti su Fiera di San Giuseppe l'Oltretorrente... Temi più discussi: Fiera di San Giuseppe, trasporto pubblico potenziato; Modifiche alla viabilità Fiera di San Giuseppe; Trento, torna la tradizionale fiera di San Giuseppe. Potenziato il trasporto pubblico, ecco i dettagli; Fiera di San Giuseppe, in arrivo 500 bancarelle: ecco tutte le strade interessate dai divieti. Fiera San Giuseppe 2026, Cosenza celebra l’unione tra i popoliFiera di San Giuseppe 2026, il sindaco di Cosenza Franz Caruso: «Un'edizione all'insegna dell’accoglienza che celebra l'unione tra popoli». quotidianodelsud.it Cosenza, inaugurata la Fiera di San Giuseppe: tra lo spettacolo dei mangiafuoco e la rievocazione di TelesioLa manifestazione si è aperta con la benedizione dell’arcivescovo Checchinato e il saluto istituzionale del prefetto Padovano ... cosenzachannel.it TEMPESTA SULLA FIERA DI SAN GIUSEPPE: VENTO E PIOGGIA DEVASTANO LE BANCARELLE A COSENZA Tempesta sulla Fiera di San Giuseppe a Cosenza: il ciclone Jolinda devasta bancarelle e gazebo prima dell’apertura ufficiale. https://www.calabr - facebook.com facebook Dicono che Correggio (Reggio Emilia) sia “rossa”, ma stamattina alla Fiera di San Giuseppe ho trovato un’accoglienza straordinaria! Volantini esauriti, ragazzi che chiedevano adesivi e braccialetti, signore che chiedevano info sul Referendum, tante foto, strett x.com