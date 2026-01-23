Fiera di San Giuseppe Benevento | avviso per concessione posteggi

È stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione dei posteggi nella Fiera di San Giuseppe a Benevento, che si terrà dal 19 al 22 marzo 2026. L’assegnazione riguarda le aree merceologiche e food, offrendo l’opportunità di partecipare all’evento commerciale e culturale. Per ulteriori dettagli e modalità di partecipazione, si invita a consultare le indicazioni ufficiali.

Pubblicato l’avviso per l’assegnazione dei posteggi nelle aree merceologica e food della Fiera di San Giuseppe, dal 19 al 22 marzo 2026. Benevento, 23 febbraio 2026 – Si rende noto che è stato pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente l’assegnazione ed il rilascio di concessione d’uso temporanea dei posteggi per la tradizionale ‘Fiera di S. Giuseppe’ che si svolgerà nei giorni 19, 20, 21 e 22 marzo 2026 presso il parcheggio, lato distinti, dello stadio Ciro Vigorito. L’avviso in forma integrale è consultabile al seguente link https:web.comune.benevento.itmcmcpdettaglio.php?idpubbl=7486 Sono disponibili 200 posteggi nell’area merceologica (Concessionari mezzi agricoli; attrezzature e prodotti per l’agricoltura; piante ornamentali, da frutta, fiori; articoli per la casa e dimostrativi; attrezzature per la panificazione in genere; caldaie a sansa, camini e termocamini; macchine per movimentazione di terre; animali e finimenti per animali; ferramenta in genere; prodotti alimentari di coltura biologica; esposizione Auto) e 200 metri quadri destinati a posteggi di diverse dimensioni nell’area food. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

