Fiera di San Giuseppe possibile procedere gratuitamente alla microchippatura di cani?

Durante la Fiera di San Giuseppe, nei giorni 19, 20, 21 e 22 marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, sarà possibile effettuare gratuitamente la microchippatura dei cani. L’operazione si svolgerà presso punti dedicati all’interno dell’evento, senza l’obbligo di prenotazione. La iniziativa mira a promuovere la tutela animale e facilitare il tracciamento degli animali domestici.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si rende noto che nei giorni 19, 20, 21 e 22 marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, presso un gazebo all’interno della Fiera di San Giuseppe, sarà possibile procedere alla microchippatura gratuita dei cani padronali, a cura di veterinari dell’Asl. I cittadini possessori di cani potranno, quindi, avere la possibilità di far impiantare il microchip a costo zero. Ancora, durante la Fiera di San Giuseppe personale del Centro Cinofilo del Taburno, che gestisce per conto del Comune di Benevento il servizio di trasporto, custodia, mantenimento ed accudimento dei cani randagi rinvenuti nel Comune di Benevento, svolgerà attività di sensibilizzazione per promuovere l’adozione di cani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fiera di San Giuseppe, possibile procedere gratuitamente alla microchippatura di cani? Articoli correlati Domenica la fiera di San Giuseppe, le modifiche alla viabilitàIn occasione della tradizionale kermesse a cura del Consorzio Mercanti di Qualità si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità Domenica... Via alla Fiera di San Giuseppe: una giornata tra musica e spettacoli circensiOSTUNI - La tradizionale Fiera di San Giuseppe del 19 marzo si arricchisce quest'anno di un ricco calendario di eventi collaterali. Una selezione di notizie su Fiera di San Giuseppe possibile... Temi più discussi: Fiera di San Giuseppe 2026; Trento, torna la tradizionale fiera di San Giuseppe. Potenziato il trasporto pubblico, ecco i dettagli; Fiera di San Giuseppe, in arrivo 500 bancarelle: ecco tutte le strade interessate dai divieti; Trento si prepara alla Fiera di San Giuseppe 2026: tante bancarelle e il Festival dell’Outdoor. Fiera di San Giuseppe, sopralluogo del Sindaco di Cosenza tra gli stand danneggiati dal maltempo: Sarà prorogata fino al 21 marzoCosenza - Nella mattinata di oggi il sindaco Franz Caruso, ha effettuato un sopralluogo tra gli stand della Fiera di San Giuseppe per verificare personalmente i danni causati dall’ondata di maltempo c ... lametino.it Fiera di San Giuseppe 2026, Comune pronto a prolungarla fino a sabato. «Basta polemiche dal divano»La decisione definitiva è attesa dalla Prefettura che dovrà autorizzare l’eventuale estensione dell’evento fino a sabato. L’assessore Pasquale Sconosciuto: «Vicini ai commercianti, basta polemiche dal ... quicosenza.it CosenzApp. . Da secoli la fiera di San Giuseppe è l’evento più atteso dai cosentini. Ma la fiera non è solo bancarelle. Dietro ogni bancarella c’è una persona, una storia, un lungo viaggio, e a Cosenza, qualcuno ha pensato anche a loro. Alcune associazioni e - facebook.com facebook Correggio, alla Fiera di San Giuseppe spunta… il ministro #Salvini. x.com