Fiamme alte paura in centro a Firenze | incendio in un palazzo edificio evacuato

Nella serata del 10 gennaio 2026, un incendio è scoppiato in un edificio di via Santa Reparata a Firenze, causando l’evacuazione dell’intera struttura. Le fiamme alte hanno generato preoccupazione tra i residenti e le autorità, intervenute prontamente sul posto per contenere il rogo e garantire la sicurezza. La situazione è attualmente sotto controllo, mentre le operazioni di spegnimento continuano per mettere fine all’incendio.

Firenze, 10 gennaio 2026 – Fiamme molto alte, paura in centro a Firenze. Un incendio è divampato intorno alle 21 all'interno di un fondo situato in un edificio di quattro piani in via Santa Reparata. Firenze, incendio in via Santa Reparata. L'intervento dei vigili del fuoco L’allarme è scattato intorno alle 20:45. Sul posto sono intervenuti il prima possibile i vigili del fuoco del comando di Firenze, con squadre della sede centrale e del distaccamento di Firenze Ovest. Una squadra dei vigili del fuoco si è occupata di verificare la presenza di eventuali persone coinvolte negli appartamenti dello stabile, mentre l’altra ha provveduto alle operazioni di spegnimento delle fiamme. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiamme alte, paura in centro a Firenze: incendio in un palazzo, edificio evacuato Leggi anche: Milano, incendio in un palazzo in centro: edificio evacuato Leggi anche: Napoli, incendio in un palazzo: evacuato l’edificio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Incendio distrugge la casa, paura per il fumo nero e le fiamme alte: tre persone si salvano fuggendo all'esterno; Appartamento a fuoco, paura nell'entroterra; Capanno prende fuoco, preoccupazione per la casa vicina: oltre 3 ore di lavoro per spegnere le fiamme; Incendio a Mammola, evacuate diverse famiglie: paura nella notte. Fiamme alte, paura in centro a Firenze: incendio in un palazzo, edificio evacuato - Una persona con disabilità affidata ale cure del personale sanitario ... lanazione.it

