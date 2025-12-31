Giustizia | presentata proposta di legge Zuncheddu di iniziativa popolare

Da iltempo.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata presentata alla Camera una proposta di legge di iniziativa popolare nota come

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - È stata presentata alla Camera la proposta di legge di iniziativa popolare cosiddetta "legge Zuncheddu e altri su risarcimento vittime di giustizia". Depositata al servizio Testi normativi, ora si procederà alle operazioni di conteggio delle firme prima della successiva pubblicazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

giustizia presentata proposta di legge zuncheddu di iniziativa popolare

© Iltempo.it - Giustizia: presentata proposta di legge Zuncheddu di iniziativa popolare

Leggi anche: Una nuova proposta di legge di iniziativa popolare per "l’uguaglianza genitoriale"

Leggi anche: Voto fuorisede, la proposta di legge di iniziativa popolare verso l’obiettivo delle 50mila firme: come sottoscriverla

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria. Opinioni a confronto. Intervista di Vincenzo Antonio Poso a Renzo Orlandi; La riforma rancorosa del governo rischia di distruggere la cultura della giurisdizione; Referendum sulla giustizia, il governo accelera: Si vota in 2 giorni. L'ipotesi del 29 e 30 marzo; Referendum sulla giustizia, il governo vuole accelerare i tempi: si voterà in due giorni.

giustizia presentata proposta leggeSuperate 50mila firme per legge su risarcimento a vittime giustizia - Sono state superate le 50mila firme che servono per chiedere al Parlamento di discutere la proposta di legge Zuncheddu e altri sul risarcimento vittime di giustizia. ansa.it

giustizia presentata proposta leggeFirmiamo per un referendum che cancelli la legge di modifica costituzionale in tema di giustizia - Rifondazione Comunista sostiene la raccolta firme e invita tutte le cittadine e i cittadini a sottoscrivere il quesito presentato da un comitato di ... pressenza.com

Referendum giustizia, il "blitz" sul voto degli italiani all'estero: niente più schede per posta - L'obiettivo dichiarato (sostenuto anche da Antonio Di Pietro) è rafforzare la trasparenza, riducendo il rischio brogli. today.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.