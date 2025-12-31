Giustizia | presentata proposta di legge Zuncheddu di iniziativa popolare
È stata presentata alla Camera una proposta di legge di iniziativa popolare nota come
Roma, 31 dic. (Adnkronos) - È stata presentata alla Camera la proposta di legge di iniziativa popolare cosiddetta "legge Zuncheddu e altri su risarcimento vittime di giustizia". Depositata al servizio Testi normativi, ora si procederà alle operazioni di conteggio delle firme prima della successiva pubblicazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Superate 50mila firme per legge su risarcimento a vittime giustizia - Sono state superate le 50mila firme che servono per chiedere al Parlamento di discutere la proposta di legge Zuncheddu e altri sul risarcimento vittime di giustizia. ansa.it
