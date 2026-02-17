Fervono i preparativi in vista del 5° Trofeo Città di Messina

I preparativi per il 5° Trofeo Città di Messina sono in pieno fermento, perché la manifestazione si svolgerà l’8 marzo, giorno della Festa della Donna. Quest’anno, la corsa acquista un valore speciale, dedicata a Sara Campanella, la giovane di 22 anni scomparsa di recente. La gara si terrà nel cuore della città, coinvolgendo molte associazioni e volontari locali.

La gara in programma l'8 marzo nel giorno della Giornata Internazionale della Donna, giunta alla sua quinta edizione, sarà dedicata a Sara Campanella Il “Trofeo Città di Messina” assume quest’anno un significato ancora più profondo. La gara in programma l'8 marzo nel giorno della Giornata Internazionale della Donna, giunta alla sua quinta edizione, come segno di ricordo, rispetto e memoria, sarà dedicata a Sara Campanella, la ventiduenne studentessa originaria di Misilmeri, vittima di femminicidio a Messina. La manifestazione, indetta dalla Fidal e organizzata dalla Podistica Messina del presidente Santi Giacobbe, con la collaborazione del Comune di Messina, è stata anticipata a causa del referendum previsto per il 22 e 23 marzo.🔗 Leggi su Messinatoday.it Olanda, fervono i preparativi per la Giornata Nazionale dei Tulipani In Olanda si avvicina la Giornata Nazionale dei Tulipani, prevista per sabato 17 gennaio. Carnevale di Scauri, fervono i preparativi. Il 15 febbraio l'evento clou sul lungomare Il Carnevale di Scauri si avvicina, con i preparativi in corso e l’evento principale previsto per domenica 15 febbraio sul lungomare. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Turismo: America’s Cup: fervono i preparativi per la regata preliminare a Cagliari della Louis Vuitton: aperta alla ex Manifattura Tabacchi la sede operativa; TURISMO: AMERICA’S CUP: FERVONO I PREPARATIVI PER LA REGATA PRELIMINARE A CAGLIARI DELLA LOUIS VUITTON: APERTA ALLA EX MANIFATTURA TABACCHI LA SEDE OPERATIVA; Turismo, America’s Cup: fervono i preparativi per la regata preliminare a Cagliari; Papa Leone incontrerà la comunità di Regina Pacis a Ostia. Verona, fervono i lavori in vista della cerimonia di chiusura delle OlimpiadiProseguono incessanti i preparativi per il più grande evento mai realizzato a Verona, la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina in programma domenica 22 febbraio all’Arena. rainews.it Turismo: fervono i preparativi per la regata preliminare della Louis Vuitton America’s Cup a CagliariCresce l’attesa tra sportivi e appassionati di vela per la 38ª Louis Vuitton America’s Cup, che prenderà il via con la prima Regata Preliminare Sardegna, in programma dal 21 al 24 maggio nelle acque a ... vistanet.it Grande soddisfazione per il 1° Trofeo Città di Narni: una giornata di sport vero, partecipazione e comunità nella splendida cornice di Narni. Un sentito ringraziamento al @G.B. Narnese e ad ASD Narnia 2014 per l’impeccabile organizzazione. Mettere in camp facebook