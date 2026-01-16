Olanda fervono i preparativi per la Giornata Nazionale dei Tulipani
In Olanda si avvicina la Giornata Nazionale dei Tulipani, prevista per sabato 17 gennaio. Questo evento annuale, che attira visitatori da tutto il mondo, offre l’opportunità di ammirare e raccogliere tulipani in un giardino temporaneo. I coltivatori sono al lavoro per preparare questa occasione, che celebra la tradizione e la bellezza di uno dei simboli più rappresentativi del paese.
La stagione dei tulipani in Olanda è in arrivo e i coltivatori sono impegnati nei preparativi. Sabato 17 gennaio è la Giornata Nazionale dei Tulipani, un evento annuale che attira visitatori locali e internazionali, che vengono ad ammirare e raccogliere fiori da un giardino temporaneo con circa 200.000 tulipani. Sebbene la stagione della fioritura dei tulipani nei Paesi Bassi vada da fine marzo a metà maggio, con il picco ad aprile, le vendite commerciali iniziano già a gennaio. L’Olanda è il principale produttore ed esportatore mondiale di tulipani, con un commercio globale di miliardi di bulbi ogni anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it
