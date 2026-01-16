In Olanda si avvicina la Giornata Nazionale dei Tulipani, prevista per sabato 17 gennaio. Questo evento annuale, che attira visitatori da tutto il mondo, offre l’opportunità di ammirare e raccogliere tulipani in un giardino temporaneo. I coltivatori sono al lavoro per preparare questa occasione, che celebra la tradizione e la bellezza di uno dei simboli più rappresentativi del paese.

La stagione dei tulipani in Olanda è in arrivo e i coltivatori sono impegnati nei preparativi. Sabato 17 gennaio è la Giornata Nazionale dei Tulipani, un evento annuale che attira visitatori locali e internazionali, che vengono ad ammirare e raccogliere fiori da un giardino temporaneo con circa 200.000 tulipani. Sebbene la stagione della fioritura dei tulipani nei Paesi Bassi vada da fine marzo a metà maggio, con il picco ad aprile, le vendite commerciali iniziano già a gennaio. L’Olanda è il principale produttore ed esportatore mondiale di tulipani, con un commercio globale di miliardi di bulbi ogni anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olanda, fervono i preparativi per la Giornata Nazionale dei Tulipani

Leggi anche: Fervono i preparativi in onore di Sant'Andrea Apostolo

Leggi anche: Fervono i preparativi per i concerti di Capodanno di Gianna Nannini e Irama, attese migliaia di persone

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Olanda, fervono i preparativi per la Giornata Nazionale dei Tulipani - (LaPresse) La stagione dei tulipani in Olanda è in arrivo e i coltivatori sono impegnati nei preparativi. stream24.ilsole24ore.com