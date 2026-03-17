ferrari amalfi scopre il cielo ecco la spider

Ferrari Amalfi, la celebre casa automobilistica, ha presentato una nuova versione della sua Spider, una vettura che permette di godere del cielo aperto durante la guida. La vettura, che prende il nome dalla località costiera di Amalfi, si distingue per una particolare colorazione rossa chiamata

Ferrari scopre il cielo stellato sopra le meraviglie di Amalfi. L'ultima creatura di Maranello, presentata lo scorso anno e che ha preso il nome della nota località sulla costa salernitana, diventa Spider e si mostra al mondo in una nuova colorazione incredibile: il rosso tramonto di Amalfi appunto. L'auto di fondo è la coupé alla quale è stato tolto il tetto, sostituito con una capote di ultima generazione che garantisce un isolamento sonoro e termico incredibile ed è in grado di aprirsi o chiudersi completamente in soli 13 secondi fino a una velocità si 60 chilometri orari. È definita spider 2+2 perché, come nella versione coupé, il posto per i due passeggeri posteriori è davvero minimo: e del resto per una superar di questo tipo non poteva essere diversamente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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