Ferrari Amalfi Spider | il V8 puro con la capote in tela per sognare

La Ferrari Amalfi Spider è una versione aperta della berlina con motore V8 anteriore-centrale. La capote in tela può essere retratta, trasformando la vettura in una spider. Il motore V8 mantiene la sua configurazione originale, offrendo prestazioni di alto livello. La vettura combina linee sportive con la possibilità di guida in versione scoperta, pronta a regalare un’esperienza di guida senza compromessi.

Nella gamma Ferrari attuale è rimasta una sola vettura con il V8 in una forma "pura", cioè senza elettrificazioni. Ed è anche una sola ad avere la capote in tela. Una combinazione che, oggi, la rende una delle Ferrari più particolari in listino. È la Ferrari Amalfi Spider ed è una 2+ scoperta con motore anteriore centrale. Un’impostazione tecnica che Ferrari utilizza per le proprie granturismo sportive: prestazioni elevate, ma anche una certa versatilità d’uso, grazie alla presenza dei due piccoli sedili posteriori e a un bagagliaio utilizzabile per un weekend fuori porta. Come su tutte le Ferrari, il progetto parte dal motore. La Amalfi Spider utilizza l’ultima evoluzione del V8 biturbo della famiglia F154, uno dei motori più celebri nella produzione Ferrari degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

