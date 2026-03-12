Sotto il cielo di Amalfi la nuova Spider firmata Ferrari che trasforma il viaggio in sogno – FOTO e VIDEO

Sotto il cielo di Amalfi, è stata presentata la nuova Ferrari Spider, un modello che promette di rendere ogni viaggio un’esperienza unica. La vettura, visibile in foto e video, si distingue per il design elegante e le linee sportive che catturano l’occhio. La presentazione si è svolta in uno dei luoghi più suggestivi della costiera, attirando appassionati e addetti ai lavori.

Ferrari ha aperto gli ordini della nuova Amalfi Spider, la versione decappottabile della due posti più due (per i bambini) della Gran Turismo a tetto spiovente da 4,66 metri di lunghezza. Il prezzo del sogno con lo scudo del Cavallino Rampante è di 270.000 euro, 20.000 in più rispetto al modello dal quale deriva: "È il riferimento dello stile di vita sportivo Ferrari in configurazione open-air – chiarisce il costruttore – Una sinergia perfetta tra prestazioni, eleganza, divertimento, facilità di guida e versatilità.