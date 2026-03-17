Femminismo anni ’70 | Vicky Franzinetti a Busto Arsizio

Giovedì 19 marzo alle 21 si svolgerà a Busto Arsizio un incontro dedicato alle battaglie femministe degli anni Settanta. Vicky Franzinetti sarà presente per discutere di quel periodo storico e delle lotte portate avanti dalle donne in quegli anni. L’appuntamento è aperto a chi vuole conoscere meglio quel capitolo di storia femminile.

Un incontro dedicato alle battaglie femministe degli anni Settanta si terrà giovedì 19 marzo alle 21.15 presso il Circolo Gagarin di Busto Arsizio. L’evento, inserito nel ciclo Le cicatrici della democrazia – gli anni di piombo, vedrà come ospite Vicky Franzinetti per ripercorrere le conquiste storiche del movimento delle donne. L’appuntamento, organizzato dall’associazione Il Quadrifoglio in collaborazione con Laboratorio Lapsus, mira a collegare le lotte passate alla realtà attuale dell’Altomilanese. Si parlerà specificamente dei consultori autogestiti e delle campagne per il divorzio, l’aborto e la contraccezione. Eredità storica e attualità sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Femminismo anni ’70: Vicky Franzinetti a Busto Arsizio Articoli correlati Busto Arsizio – All’istituto Tommaseo di Busto Arsizio una settimana dedicata alla sostenibilitàL’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio si prepara a una settimana intensiva dedicata alla sostenibilità, dal 16 al 20 febbraio... Busto Arsizio – Magistratura e Costituzione, un dibattito a Busto Arsizio firmato Upel –Lunedì 23 febbraio 2026, la Sala Tramogge di Busto Arsizio ospiterà un confronto tra esperti e magistrati sul referendum costituzionale del marzo...