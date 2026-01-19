Deve soffrire anche lei la affogo le frasi di Mark Samson prima di uccidere Ilaria Sula
Durante l’udienza sono stati mostrati i filmati registrati dalla videocamera dell’auto di Mark Samson, che rivelano come il sospettato abbia spiato Ilaria Sula attraverso i social. Le dichiarazioni di Samson, tra cui “Deve soffrire anche lei, la affogo”, emergono come elementi chiave nel quadro investigativo. La vicenda solleva questioni sull’uso dei social media e sulla privacy, evidenziando le implicazioni di comportamenti ossessivi e persecutori.
Durante l'udienza trasmessi i filmati della videocamera nell'auto di Mark Samson, che spiava la ragazza attraverso i social. L'accusa punta alla premeditazione.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: I genitori di Ilaria Sula, uccisa a 22 anni dall’ex Mark Samson: “Era la cosa più preziosa che avevamo”
Leggi anche: Femminicidio Ilaria Sula, Mark Samson a processo
Basket Serie C. La Folgore deve soffrire. Ma batte la matricola - FOLGORE BOLDRINI SELLERIA: Bonicoli, Guerrieri, Galligani 2, Orsini Si. lanazione.it
Vi dico in cosa Chivu sta facendo la differenza: A differenza di Inzaghi, sta provando a sporcare l’Inter. Si. Nelle partite si deve saper soffrire. Ci si mette anche 541 e si portano a casa i 3 punti. L’abbiamo fatto con Mou. Anche con Conte recentemente. Si è per x.com
Maria Rita Parsi: "Quando una coppia si separa, l’amore per i figli deve restare". Le parole che aiutano a non farli soffrire - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.