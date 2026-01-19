Deve soffrire anche lei la affogo le frasi di Mark Samson prima di uccidere Ilaria Sula

Durante l’udienza sono stati mostrati i filmati registrati dalla videocamera dell’auto di Mark Samson, che rivelano come il sospettato abbia spiato Ilaria Sula attraverso i social. Le dichiarazioni di Samson, tra cui “Deve soffrire anche lei, la affogo”, emergono come elementi chiave nel quadro investigativo. La vicenda solleva questioni sull’uso dei social media e sulla privacy, evidenziando le implicazioni di comportamenti ossessivi e persecutori.

