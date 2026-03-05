Femminicidio Ilaria Sula la madre di Samson | Ho ripulito con la candeggina per togliere l'odore di sangue
La madre di Mark Samson ha raccontato in tribunale di aver usato candeggina per eliminare l’odore di sangue dalla casa, riferendosi agli ultimi giorni di vita di Ilaria Sula e agli eventi successivi al suo omicidio. Ha descritto le azioni compiute dopo che il figlio ha commesso il femminicidio, fornendo dettagli sul suo comportamento e sulle operazioni di pulizia effettuate.
La mamma di Mark Samson risponde in aula e ripercorre il periodo dagli ultimi giorni di Ilaria Sula a cosa è accaduto dopo che il figlio l'ha uccisa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
