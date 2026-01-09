Andrea Carnevale | Sono sceso in campo di fronte a tanti femminicidi Ho deciso di raccontare di mia madre uccisa da mio padre

9 gen 2026

Andrea Carnevale, ex calciatore e figura nota nel calcio italiano, condivide un percorso personale segnato da tragedia e resilienza. In un racconto che unisce la carriera sportiva con esperienze di vita, descrive come la perdita della madre, vittima di femminicidio, abbia segnato profondamente il suo cammino. La sua storia è un esempio di come le vicende private possano influenzare e rafforzare l’impegno sociale e personale.

Il destino di un bomber di Andrea Carnevale e Giuseppe Sansonna racconta la storia dell'uomo e del calciatore che ha giocato con Maradona, ma prima ancora quello del bambino e del ragazzo che portò ai carabinieri il sangue della madre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

