Fedez l’annuncio su Giorgia Meloni e scoppia il caso

Un video breve e diretto ha mostrato il rapper Fedez parlare di Giorgia Meloni, attirando subito l’attenzione. La sua apparizione ha rotto gli schemi della comunicazione politica convenzionale, suscitando reazioni e dibattiti tra il pubblico. L’annuncio si è diffuso rapidamente sui social, creando un caso che continua a far discutere.

L’annuncio è arrivato in modo quasi improvviso, ma destinato a far discutere a lungo. Un breve video, poche parole e una presenza che rompe gli schemi della comunicazione politica tradizionale. Protagonista Giorgia Meloni, pronta a sbarcare su una piattaforma diversa dal solito, in un contesto che mescola intrattenimento e attualità. >> Sal Da Vinci, l’idea ‘politica’ del centrodestra dopo la telefonata di Giorgia Meloni La rivelazione arriva dal Fatto Quotidiano, che nella mattinata di martedì ha anticipato la partecipazione della presidente del Consiglio a Pulp Podcast, il programma su YouTube condotto da Fedez e Davide Marra. Una notizia che ha subito acceso il dibattito, anche perché la messa in onda è prevista per giovedì, a soli due giorni dal voto sul referendum sulla separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ospite a 'Pulp Podcast' di Fedez e Mr. Marra x.com