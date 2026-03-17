Si diffonde la voce che la premier Giorgia Meloni potrebbe partecipare a una puntata del Pulp podcast, condotto dal rapper Fedez e Mister Marra. L'indiscrezione, ancora non confermata, sta circolando tra i media e ha suscitato sorpresa tra il pubblico. Per ora, nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte.

Un’ipotesi che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata impossibile sta facendo il giro dei media: la premier Giorgia Meloni potrebbe sedersi di fronte a Fedez per la prossima puntata di Pulp podcast, il programma condotto dal cantante e Mister Marra. L’obiettivo della leader di Fratelli d’Italia sarebbe quello di raggiungere un pubblico giovane e indeciso sul referendum in arrivo, sfruttando il canale YouTube seguito da centinaia di migliaia di utenti. Fonti interne indicano che la registrazione sia già avvenuta e che l’episodio verrà pubblicato nei prossimi giorni, anche se né Chigi né lo stesso rapper hanno ancora confermato ufficialmente. Giorgia Meloni e Fedez insieme? Ecco cosa succederà. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Giorgia Meloni e Fedez insieme, chi l’avrebbe mai detto? Scoppia l’indiscrezione non ancora confermata

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