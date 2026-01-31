L' angelo della Basilica è Giorgia Meloni? Scoppia il caso a San Lorenzo in Lucina

Nelle ultime ore, si infiamma il dibattito tra chi frequenta la basilica di San Lorenzo in Lucina. L’affresco restaurato ha riacceso le voci, molti si chiedono se rappresenti davvero Giorgia Meloni o meno. La questione tiene banco tra i fedeli e gli appassionati di arte, mentre ancora non ci sono conferme ufficiali sulla reale identità dell’angelo dipinto.

