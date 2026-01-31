L' angelo della Basilica è Giorgia Meloni? Scoppia il caso a San Lorenzo in Lucina

Da romatoday.it 31 gen 2026

Nelle ultime ore, si infiamma il dibattito tra chi frequenta la basilica di San Lorenzo in Lucina. L’affresco restaurato ha riacceso le voci, molti si chiedono se rappresenti davvero Giorgia Meloni o meno. La questione tiene banco tra i fedeli e gli appassionati di arte, mentre ancora non ci sono conferme ufficiali sulla reale identità dell’angelo dipinto.

È lei o no è lei? Sono in tanti a domandarsi, in queste ore, se effettivamente l’affresco restaurato nella basilica di San Lorenzo in Lucina, raffiguri Giorgia Meloni.L'angelo che somiglia alla premierNell’opera d’arte, come mostrato anche nel video pubblicato da Anima di Roma, si vede un angelo.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su San Lorenzo in Lucina

"Un angelo con il volto di Giorgia Meloni" nella basilica di San Lorenzo in Lucina

A Roma, nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, un’installazione sorprende i passanti.

E nella basilica di San Lorenzo in Lucina compare l’angelo con il volto di Giorgia Meloni

Nella basilica di San Lorenzo in Lucina sono spuntati due angeli sopra il busto in marmo di Umberto II di Savoia.

Ultime notizie su San Lorenzo in Lucina

