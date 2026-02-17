Oggi, la Russia ha annunciato un nuovo attacco in Ucraina, portando a un aumento delle tensioni tra i due paesi. La notizia arriva a pochi giorni dai colloqui di pace previsti a Ginevra, mentre le strade della città sono quasi deserte, con poche persone in giro e poche auto in movimento.

Alla vigilia dei colloqui trilaterali per la pace in Ucraina a Ginevra, la città appare insolitamente silenziosa. Cieli bassi e pioggia leggera fanno da sfondo a un appuntamento diplomatico che, almeno sul piano visivo, non mostra i segni delle grandi occasioni. Nessuna presenza evidente di bandiere o delegazioni nelle aree più frequentate, né misure di sicurezza straordinarie nel centro storico: un quadro distante da quello visto in passato, quando i vertici di alto livello avevano trasformato Ginevra in un perimetro controllato e blindato. Il confronto odierno, tuttavia, viene osservato con attenzione perché potrebbe riaprire un canale di dialogo tra Russia e Ucraina con la mediazione degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Succede oggi”. Russia e Ucraina, la notizia bomba appena arrivata

Mario Draghi torna al centro dell’attenzione politica e diplomatica, segnando forse l’avvio di una nuova fase della sua carriera pubblica.

Le recenti notizie dall’Iran segnalano un aumento della violenza contro i manifestanti, in un contesto caratterizzato da censura e controllo delle comunicazioni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.