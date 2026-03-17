Il rapper milanese Fedez sta per diventare di nuovo papà, secondo le foto pubblicate dal settimanale Chi. La sua compagna, Giulia Honegger, è stata immortalata a Milano con il pancione evidente. Le immagini mostrano chiaramente la gravidanza in corso e sono state scattate recentemente nella città. La coppia si prepara così ad accogliere un nuovo membro nella famiglia.

Il rapper milanese Fedez si appresta a diventare genitore per la terza volta, come confermato dalle immagini inequivocabili pubblicate dal settimanale Chi. La sua compagna, l’imprenditrice Giulia Honegger, è stata sorpresa tra le vie di Milano con le forme della gravidanza chiaramente visibili sotto un top corto che non lascia spazio a dubbi. Gli scatti mostrano la coppia affiatata e serena nel capoluogo lombardo, ufficializzando una notizia che circolava ormai da diverse settimane sotto forma di indiscrezione. Il percorso sentimentale di Fedez ha subito una svolta radicale dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. La scintilla con Giulia Honegger, 29 anni, è scoccata ufficialmente durante l’estate del 2025. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Fedez di nuovo papà: la compagna Giulia Honegger fotografata col pancione a Milano

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