Fedez potrebbe diventare di nuovo papà. Secondo alcune voci, lui e la fidanzata Giulia Honegger aspettano un maschietto. A lanciare la notizia è stata l’esperta di gossip Deinaira Marzano. La coppia non ha ancora confermato, ma le indiscrezioni circolano da alcuni giorni.

Fedez sarebbe in procinto di diventare di nuovo papà con la fidanzata Giulia Honegger che sarebbe incinta di un maschietto: a lanciare l’indiscrezione è l’esperta di gossip Deinaira Marzano. Quest’ultima, infatti, ha scritto sui social che il cantante starebbe per accogliere nella sua vita “qualcosa di davvero speciale” per poi aggiungere: “Secondo alcune voci, la sua fidanzata sarebbe in dolce attesa”. C’è chi si spinge addirittura oltre: secondo DiLei, infatti, la fidanzata dell’interprete aspetterebbe un maschietto. Di una possibile gravidanza ne aveva già parlato il settimanale Oggi. In quell’occasione, però, la stessa Giulia Honegger aveva smentito secondo quanto riferito dal direttore del settimanale, Andrea Biavardi, che aveva aggiunto: “Manteniamola come un’indiscrezione, a meno che non ci sia una normale ritrosia nel comunicare la notizia per scaramanzia”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Fedez di nuovo papà? L’indiscrezione: “Giulia Honegger è incinta di un maschietto”

Approfondimenti su Fedez Giulia Honegger

Fedez e Giulia Honegger sono al centro delle voci che circolano ormai da giorni.

Fedez e Giulia Honegger sono pronti a diventare genitori.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Fedez di nuovo papà «Giulia Honegger è incinta di un maschietto»

Ultime notizie su Fedez Giulia Honegger

Argomenti discussi: Marc Anthony, ex di Jennifer Lopez, papà per l’ottava volta: in arrivo il secondo figlio con Nadia Ferreira; Sanremo 2026, le pagelle dei brani in anteprima: Sal Da Vinci, roba da matrimonio (voto4); Patty Pravo, non aggiunge nulla alla sua storia (voto 5); Tommaso Paradiso, cuore di papà (7,5); Macerata, lupi tra l’Agraria e Collevario: esplosi petardi per allontanarli. E tra i residenti crescono i timori; Le pagelle delle canzoni in gara a Sanremo: Fulminacci convince, ironia Dargen, noia Lamborghini.

Fedez di nuovo papà? L’indiscrezione: Giulia Honegger è incinta di un maschiettoSecondo alcune voci, la sua fidanzata sarebbe in dolce attesa ha scritto l'esperta di gossip Deinaira Marzano ... tpi.it

Fedez di nuovo papà? «Giulia Honegger è incinta di un maschietto»: torna l'indiscrezione sulla gravidanzaIl 2026 potrebbe aprirsi con un colpo di scena per la cronaca rosa italiana: il ritorno di Fedez ai pannolini. A distanza di due anni dalla separazione ... msn.com

Torna a circolare il gossip su Fedez e Giulia Honegger e una possibile gravidanza. Le voci, emerse circa due settimane fa e poi smentite dalla stilista, sono state rilanciate nelle ultime ore da Deianira Marzano, riportando l’attenzione sul presunto scoop. - facebook.com facebook

Esplode il gossip! Fedez starebbe per diventare papà, la fidanzata Giulia Honegger sarebbe incinta x.com