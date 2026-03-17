A Milano, il 17 marzo 2026, circolano voci secondo cui Federico Lucia, conosciuto come Fedez, potrebbe essere di nuovo papà. Una foto pubblicata in esclusiva da “Chi” mostra Giulia Honegger, fidanzata del rapper da pochi mesi, in attesa di un bambino. La giovane, nata nel 2002, appare ritratta in modo evidente mentre mostra il pancione, alimentando le speculazioni sulla sua gravidanza.

Milano, 17 marzo 2026 – Federico Lucia papà per la terza volta? Le voci si rincorrono da tempo ma ora ci sarebbe anche una conferma fotografica, pubblicata da “Chi” in esclusiva proprio oggi, della gravidanza della giovanissima Giulia Honegger (classe 2002), fidanzata col rapper da pochi mesi. Nel giornale in edicola a partire da domani 18 marzo, infatti, saranno pubblicate le immagini che ritraggono la coppia. Lui in felpa, cappellino e occhiali da sole, lei in felpa e maglietta bianca che lascia intravvedere uno scorcio di pancia vagamente sporgente. Divorzio ufficiale per Fedez e Chiara Ferragni: i dettagli dell’accordo sul mantenimento... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fedez di nuovo papà? Le foto di Giulia Honegger col rapper non lascerebbero dubbi

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