Tagli alle spese delle agenzie regionali Arpal Puglia sospende assunzioni e consulenze

La Regione Puglia ha deciso di fermare tutte le assunzioni, le consulenze e gli appalti di servizi dell’Arpal. La direzione dell’agenzia regionale ha sospeso ogni procedimento in attesa di nuove indicazioni, seguendo le direttive del capo di gabinetto della Regione. La misura riguarda tutte le procedure in corso e potrebbe avere ripercussioni sui progetti in atto.

La Direzione di Arpal Puglia ha sospeso ogni procedura riguardante assunzioni, consulenze e appalti di servizi legati, adottando i contenuti della direttiva emessa dal capo di gabinetto della Regione nelle scorse settimane. Obiettivo risparmio dei costi. Il documento, firmato da Davide Pellegrino.

