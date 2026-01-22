Ubisoft potrebbe licenziare presto più di 2000 dipendenti per tagliare i costi

Ubisoft potrebbe avviare un piano di ristrutturazione che comporterebbe il licenziamento di oltre 2.000 dipendenti, con l’obiettivo di contenere i costi e migliorare l’efficienza aziendale. Questa possibile decisione si inserisce in un contesto di riorganizzazione strategica per l’azienda, che mira a rafforzare la propria posizione nel settore dei videogiochi. Gli sviluppi sono ancora in fase di valutazione e non sono state ufficialmente confermate.

Ubisoft potrebbe licenziare presto più di 2.000 dipendenti nel tentativo di ridurre drasticamente i costi operativi. La notizia emerge a margine dell'annuncio ufficiale di una massiccia ristrutturazione aziendale, che ha attirato l'attenzione soprattutto per la cancellazione di progetti e la riorganizzazione delle divisioni creative. In realtà, l'aspetto più critico riguarda l'impatto umano delle scelte del gruppo, con la transizione che non è finita e nei prossimi anni potrebbe colpire migliaia di lavoratori. Una situazione che solleva interrogativi profondi sul futuro del publisher. La ristrutturazione di Ubisoft prevede la creazione di cinque nuove divisioni creative, ognuna focalizzata su specifiche serie o competenze, inclusa una divisione supportata dal colosso cinese Tencent.

