FC 26 La nuova EVO Fantasista Implacabile Clinical Creator

Per celebrare la prestazione di Harry Kane nel Klassiker 2023, è stata presentata una nuova versione della FC 26 EVO chiamata “Fantasista Implacabile” (Clinical Creator). Questa scarpa, pensata per l’allenamento intensivo, è disponibile esclusivamente tramite l’app dedicata. La versione si distingue per le sue caratteristiche tecniche e il design aggiornato, pensati per migliorare le performance sui campi.

Per celebrare la prestazione di Harry Kane nel Klassiker 2023, arriva un’Evo “allenamento intensivo” disponibile solo tramite App. Con soli 90 minuti di gioco, potrete trasformare un attaccante argento in un top player. Costo: 60.000 crediti o 500 FC Points.. Requisiti chiave: OVR max 87, Posizione ATT, Non raro (Tour mondiale fuoricl. argento), Velocità max 86, Mosse abilità max 3.. Miglioramenti Straordinari. Questa EVO è un vero “boost” totale per le statistiche offensive: Upgrade OVR: +15 (fino a un massimo di 89).. Piede Debole: +4 stelle.. PlayStyles+: Aggiunge Tiro a giro e Passaggio incisivo.. Statistiche: Incrementi massicci in Finalizzazione (+25), Potenza tiro (+25) e Forza (+55). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 La nuova EVO “Fantasista Implacabile” (Clinical Creator) FC 26 SBC Ruggeri e la nuova EVO “Fantasista Implacabile” (Clinical Creator)Per celebrare la prestazione di Harry Kane nel Klassiker 2023, arriva un’Evo “allenamento intensivo” disponibile solo tramite App. FC 26 Fantasista glaciale: l’Evoluzione che trasforma i tuoi esterni in numeri 10 da 92 di visione (Glacial Creator)EA Sports ha rilasciato Fantasista glaciale, una nuova Evoluzione a pagamento (40. NUOVE EVO ESTERNI FC26: TAGLIA DENTRO è rotta I MIGLIORI GIOCATORI Altri aggiornamenti su Fantasista Implacabile. Temi più discussi: EA SPORTS FC 26: annunciata la nuova stagione della eSerie A Goleador; Al via la eSerie A Goleador 2026: 16 club in sfida su EA Sports FC 26; Al via la nuova stagione della eSerie A Goleador: ecco il calendario delle sfide; Milan, debutta la quarta maglia contro il Parma. FOTO. FC 26 SBC Raheem Sterling Fantasy FC: Analisi e RequisitiLa nuova sfida di oggi è dedicata a un veterano della Premier League: Raheem Sterling. In questa versione Fantasy FC, l'esterno inglese raggiunge un OVR di 89 ... imiglioridififa.com FC 26 Evo Abilità max: Il trucco per creare un mostro da 5 stelle skill (Max Skills)Dimenticate i classici upgrade timidi. La nuova Evoluzione Abilità max è un vero e proprio cheat code per chi ama saltare l'uomo. Se avete un esterno ... imiglioridififa.com …IN SALA… MISSIONE SHELTER Un viaggio teso e implacabile, dove la sopravvivenza diventa una prova e la redenzione ha un prezzo. Missione Shelter è 6° in classifica al Box Office. INIZIO SPETTACOLI 18:30 20:30 22:30 Vi aspettia - facebook.com facebook