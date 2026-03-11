Fc 26 SBC FUT Birthday | Bernardo Silva 90 – Il genio del centrocampo a doppie 5 stelle

Per il compleanno di Ultimate Team, EA Sports ha lanciato una versione speciale di Bernardo Silva, il centrocampista che si distingue per le sue qualità tecniche. La carta del giocatore riceve un upgrade e mostra un punteggio complessivo di 90, evidenziando l’importanza di Silva all’interno del gioco. La nuova versione del calciatore sarà disponibile per un periodo limitato.

Per celebrare il compleanno di Ultimate Team, EA Sports rilascia una versione clamorosa di Bernardo Silva. Questa carta rappresenta l'essenza del calcio tecnico: un giocatore capace di ricoprire quasi ogni ruolo dalla metà campo in su, ora potenziato con le ambite doppie 5 stelle ( 5 Mosse Abilità 5 Piede Debole ). Analisi della Carta: Controllo totale e duttilità. Le statistiche di Bernardo Silva lo rendono uno dei giocatori più agili e precisi dell'intero gioco, con un boost alla velocità che lo rende finalmente letale anche in campo aperto. OVR: 90 (CC, CDC, ED, COC).. SkillPiede: 5 5.. Statistiche Core: Dribbling 94, Velocità 90, Passaggio 90, Tiro 87, Difesa 80.