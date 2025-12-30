Feste sì ma alternative | spazio a viaggi nel tempo e laboratori

In occasione di Arezzo Città del Natale, il museo Mumec di via Ricasoli presenta “Un Natale d’altri tempi”, un percorso tematico dedicato alla storia della comunicazione. Attraverso immagini, film d’epoca, musica vintage e installazioni interattive, l’esposizione offre un viaggio tra passato e presente, offrendo un’alternativa alle tradizionali festività. Un’occasione per scoprire e vivere il fascino delle epoche passate nel cuore della città.

In occasione di Arezzo Città del Natale, il museo dei mezzi di comunicazione Mumec in via Ricasoli ad Arezzo, propone per le festività “ Un Natale d’altri tempi ”, un percorso speciale nel cuore della storia della comunicazione, tra immagini in movimento, film dei primi del ’900, musica vintage e installazioni interattive. Fino al 6 gennaio 2026, il museo è aperto dal giovedì alla domenica, con orario 9:30–13:00 e 14:30–17:30, per farvi vivere la magia del Natale attraverso proiezioni, mostre e installazioni come il Jukebox Xmas e i manifesti d’altri tempi. Torna l’appuntamento anche con i Campi Museali Natalizi! Quest’anno le vacanze di Natale si riempiono di gioco, creatività e scoperte grazie ai Campi Museali Natalizi, un’esperienza pensata per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni nei musei di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

