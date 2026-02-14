Carnevale 2026 | Le Terrazze si vestono di K-Pop tra danza laboratori e mondi fantastici per le nuove generazioni

Le Terrazze, il centro commerciale tra Massa e Carrara, organizza dal 14 al 17 febbraio 2026 un evento dedicato al K-Pop, attirando molte giovani generazioni attratte dalla musica e dai balli coreani. La decisione di dedicare il Carnevale a questa cultura deriva dall’aumento di interesse tra i ragazzi, che cercano spazi per esprimersi attraverso la danza e i laboratori tematici. Durante l’evento, i visitatori potranno partecipare a workshop di danza, scoprire mondi fantastici ispirati alla estetica K-Pop e immergersi in un’atmosfera colorata e vibrante.

Il Carnevale si tinge di K-Pop: Le Terrazze tra musica coreana e mondi immaginari. Il centro commerciale Le Terrazze, tra Massa e Carrara, si prepara a un Carnevale fuori dagli schemi, trasformandosi dal 14 al 17 febbraio 2026 in un palcoscenico dedicato alla cultura K-pop. L’iniziativa, annunciata lo scorso 13 febbraio, offre un’immersione tra atmosfere urban e mondi misteriosi, con laboratori creativi, esibizioni di danza e postazioni trucco per un’esperienza interattiva e coinvolgente. L’evento mira a intercettare i gusti delle nuove generazioni e a valorizzare il territorio attraverso un’offerta originale e di tendenza.🔗 Leggi su Ameve.eu K-pop di Carnevale alle Terrazze. Un tuffo nelle coreografie ’urban’ Alle Terrazze di via Fontevivo il Carnevale si trasforma in un evento dedicato al K-pop. Il rapporto tra le nuove generazioni e le dipendenze al centro di un convegno pubblico Il Lions International (Distretto 108AB - Zona 12) organizza un convegno pubblico dedicato al rapporto tra le nuove generazioni e le dipendenze. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Alle Terrazze un Carnevale K-Pop; Mondello festeggia il Carnevale: corteo in maschera e trenino panoramico tra le bellezze della borgata; Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 febbraio; K-pop di Carnevale alle Terrazze. Un tuffo nelle coreografie ’urban’. Un Carnevale K-Pop, Le Terrazze si trasformano tra atmosfere urban e mondi misteriosiUn Carnevale K-Pop, Le Terrazze si trasformano tra atmosfere urban e mondi misteriosi ... msn.com Carnevale 2026 in Piemonte, ecco quali gli eventi in programmaDa Torino a Ivrea, gli eventi del Carnevale 2026 in Piemonte: sfilate, carri allegorici, maschere storiche e feste per famiglie. quotidianopiemontese.it Sta per iniziare il Carnevale K-pop alle Terrazze! Dal 14 al 17 febbraio, dalle 12 alle 19, il Centro Commerciale si riempie di colori, attività creative e sorprese, tutte da scoprire. Truccabimbi, laboratorio creativo e angoli scenografici ti aspettano per un C facebook